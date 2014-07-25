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时事要闻 | 2014年 7月 25日 星期五 10:20 BJT

法国派出部队保护阿尔及利亚失事航班的坠毁现场

路透巴黎7月25日 - 法国周五表示，已派出一支部队保护阿尔及利亚失事航班的坠毁现场。此前，已在马里接近与布基纳法索交界地区发现了这架载有110名乘客和六名机组人员飞机的残骸。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室发表声明称，已找到飞机坠毁地点，不过飞机解体，机上有51名法国人。

“政府已派出一支部队保护坠毁现场，并收集初步信息，”办公室还称。(完)

(编译 许娜；审校 杜明霞)

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