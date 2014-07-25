法国派出部队保护阿尔及利亚失事航班的坠毁现场

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透巴黎7月25日 - 法国周五表示，已派出一支部队保护阿尔及利亚失事航班的坠毁现场。此前，已在马里接近与布基纳法索交界地区发现了这架载有110名乘客和六名机组人员飞机的残骸。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室发表声明称，已找到飞机坠毁地点，不过飞机解体，机上有51名法国人。
“政府已派出一支部队保护坠毁现场，并收集初步信息，”办公室还称。(完)
(编译 许娜；审校 杜明霞)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。