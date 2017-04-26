PSA标致雪铁龙第一季营收增长4.9%，因产品攻势取得成效

路透巴黎4月26日 - 法国汽车厂商PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)称，第一季营收增长4.9%，因一项新产品攻势帮助战胜了不利的汇率影响。

这家标致、雪铁龙和DS轿车生产商周三称，当季营收从上年同期的130亿欧元增至136.3亿欧元(149.2亿美元)。核心汽车业务营收增长2.5%至90.2亿欧元。

PSA在上月同意从通用汽车(GM.N)收购欧洲同业欧宝(Opel)。该公司称，现有两家联合汽车生产计划将提振下半年营收。

这家总部在巴黎的车企在2014年曾濒临破产并接受政府救助，但去年汽车业务营业利润增长6%，得益于成本削减，简化产品阵容和提价努力。

“我们可以看到推出的产品开始取得成功，已对营收产生初步影响，”该公司财务长Jean-Baptiste de Chatillon在与分析师的电话会议上说。

但Chatillon警告称，解决PSA在华问题“需要些许时日”。去年PSA在华销量下降16%，今年第一季下降46%，而全球销量则增长4.2%。

该集团本月早些时候称，需要更进一步削减成本和推出更多运动型车(运动休旅车，SUV)，来扭转销售颓势。PSA中国合资公司没有被并入到集团营收。

随着消费者选择更加豪华舒适的汽车，标志3008(Peugeot 3008)及雪铁龙C3(Citroen C3)等新款车型帮助提升了所谓的“产品阵容”，为季度营收带来3.7%的提振。但这却被汇率造成的1%负面影响抵消，主要因英镑贬值。

该公司称，定价只为营收带来0.4%的贡献。

PSA还上调全年市场展望，预估欧洲市场需求增长1%，拉美市场增长2%，之前的预估均为持平。(完)