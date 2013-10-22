传言中资入股 法国工业部长称标致仍属于法国

2月12日在巴黎拍到的标致公司标志。 REUTERS/Christian Hartmann

路透巴黎10月22日 - 法国工业部长Arnaud Montebourg周二称标致雪铁龙汽车(PEUP.PA) 仍然属于法国，此前有消息称标致集团一直亏损，正与中国东风集团和法国政府商讨增资问题。

标致集团有可能与中国东风集团(0489.HK) 和法国政府达成一项协议，消息人士称东风集团和法国政府会分别向标致注资15亿欧元，并获得20%-30%的股权。

签署此协议可能导致标致家族丧失对集团的控股权，因为注资会削弱该家族目前持有的25.4%的股权以及38.1%的表决权。

Montebourg接受《巴黎人日报》采访时表示：“标致仍是法国公司。”

在被问到这是否意味着标致并无中国注资时，Montebourg说：“我并未说过此话。我的意思是标致仍在法国，也还属于法国。”

标致集团已确认在与其它合作方研究新的工业和商业计划，但未透露任何细节，也未确认30亿欧元的注资计划。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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