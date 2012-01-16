法国有望在五年後重获AAA评级--巴黎银行执行长

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透巴黎1月15日电---法国最大上市银行--巴黎银行(BNPP.PA)的执行长Jean-Laurent Bonnafe对报纸Le Journal du Dimanche表示,如果可以令经济保持2%的年增速,并实施合理的预算政策,那麽法国有希望在五年後重新获得AAA评级.
标准普尔在周五晚间将法国债信评级调降一个级距至AA+,并将评级展望改为负面,预示可能会继续降评.
Bonnafe对该报称,法国需要降低负债,并采取措施重振经济和促进增长.
"我们的经济取得成功的关键掌握在企业手中,是企业在进行创新并促进出口."他称,"其他的优先工作还包括控制公共支出,同时也不要忘记支持经济增长和企业活动."
Bonnafe补充道,评级被调降尚未影响到银行业为经济提供资金支持的能力.(完)
--编译 徐文焰;审校 龚芳
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行面对其核心市场--香港和英国经济放缓的影响，同时还提列与部分业务有关的一次性支出。