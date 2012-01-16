法国有望在五年後重获AAA评级--巴黎银行执行长

路透巴黎1月15日电---法国最大上市银行--巴黎银行(BNPP.PA)的执行长Jean-Laurent Bonnafe对报纸Le Journal du Dimanche表示,如果可以令经济保持2%的年增速,并实施合理的预算政策,那麽法国有希望在五年後重新获得AAA评级.

标准普尔在周五晚间将法国债信评级调降一个级距至AA+,并将评级展望改为负面,预示可能会继续降评.

Bonnafe对该报称,法国需要降低负债,并采取措施重振经济和促进增长.

"我们的经济取得成功的关键掌握在企业手中,是企业在进行创新并促进出口."他称,"其他的优先工作还包括控制公共支出,同时也不要忘记支持经济增长和企业活动."

Bonnafe补充道,评级被调降尚未影响到银行业为经济提供资金支持的能力.(完)