大公国际降调法国主权债信评级至A+

路透巴黎12月8日电---中国评级机构大公国际资信评估公司周四降调法国主权债信评级，称受累于低於预期的经济增长和欧债危机的负面影响，法国政府很可能无法实现其赤字削减目标。

大公将法国的的债信评级从从AA-下调至A+，评级展望仍为负面，反映出增长乏力、债务高企和欧元区主权债务蔓延影响所带来的潜在风险。

相比西方评级机构，大公对法国的降调力度最大。其他西方评级机构目前仍给予法国最高级别的3A主权信用评级，尽管法国的公共财务弱於欧元区其他五个3A国家。

因担心欧元区无法控制欧债危机，标普本周早些时候将法国和欧元区其他3A国家列入了可能降调的观察名单。

大公预计法国明年的经济增长率仅为0.3%，低於法国萨科齐政府1.0%的的增长目标。法国明年拟将财政赤字占GDP的比例降至4.5%。

大公在声明中称："法国政府的财政巩固目标很难实现，因欧债危机的恶化和蔓延，国内金融体制的外部风险继续增加。政府和金融机构不断增加的融资成本也破坏了法国政府的偿债能力。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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