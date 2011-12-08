大公国际降调法国主权债信评级至A+

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透巴黎12月8日电---中国评级机构大公国际资信评估公司周四降调法国主权债信评级，称受累于低於预期的经济增长和欧债危机的负面影响，法国政府很可能无法实现其赤字削减目标。
大公将法国的的债信评级从从AA-下调至A+，评级展望仍为负面，反映出增长乏力、债务高企和欧元区主权债务蔓延影响所带来的潜在风险。
相比西方评级机构，大公对法国的降调力度最大。其他西方评级机构目前仍给予法国最高级别的3A主权信用评级，尽管法国的公共财务弱於欧元区其他五个3A国家。
因担心欧元区无法控制欧债危机，标普本周早些时候将法国和欧元区其他3A国家列入了可能降调的观察名单。
大公预计法国明年的经济增长率仅为0.3%，低於法国萨科齐政府1.0%的的增长目标。法国明年拟将财政赤字占GDP的比例降至4.5%。
大公在声明中称："法国政府的财政巩固目标很难实现，因欧债危机的恶化和蔓延，国内金融体制的外部风险继续增加。政府和金融机构不断增加的融资成本也破坏了法国政府的偿债能力。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。