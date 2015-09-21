法国公债评级遭穆迪调降 政府承诺继续推进改革

路透9月18日 - 法国财长周五重申，法国将致力于进行经济改革，此前穆迪将该国债信评级调降一个级距至Aa2，指因中期经济增长前景仍然疲弱。

法国政府周三维持“审慎的”成长及赤字目标不变，称去年要求欧盟伙伴同意延后降低借款时程的做法是正确的，因经济复苏正站稳脚跟。当时距离法国公布2016年度预算案有两周时间。

但穆迪宣布，决定调降法国政府债券评级，因预期中期内法国经济增长将维持低速，可能会累及法国债务情况出现“任何实质性的逆转”。

“与过去几十年中出现的复苏相比，法国当前的经济复苏已被证明非常缓慢，且穆迪认为这种情况将继续下去，”穆迪称，其对法国新评级的展望为稳定。

法国财长萨潘(Michel Sapin)周五在回应评级调降的声明中表示，近期的经济与预算数据显示了政府重振经济的能力，并誓要继续加强改革。

“对于延续并增加改革政策，以支撑法国经济成长潜力与就业，政府的立场依旧坚定，”他在声明中表示。

穆迪认为，中期而言，法国经济可能达到的年成长率约为1.5%。

穆迪表示，法国将持续受诸多因素拖累，包括结构性失业率偏高、企业利润率相对疲弱，以及劳动与制造业市场僵化，导致全球出口市场份额流失。(完)

(编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 郑茵/白云)

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