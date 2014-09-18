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债券 | 2014年 9月 18日 星期四 18:06 BJT

法国评等：穆迪周五将下调法国主权债信评级至Aa2--报载

路透巴黎9月18日 - 法国l'Opinion报周四报导，评级机构穆迪周五将把法国主权债信评级下调一个级距，由Aa1下调至Aa2。

法国政府上周表示需要更多时间才能降低公共部门赤字，之后外界普遍预期穆迪将下调法国评级。L'Opinion报导称，已看到穆迪事先通知法国政府下调评级一事的电子邮件。

路透无法立即获得法国财政部和国库部对该报导的置评。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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