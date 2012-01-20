萨科齐称高劳动力成本是法国经济致命弱点

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透里昂1月19日电（记者 Yann Le Guernigou）---法国总统萨科齐周四将高昂的劳动力成本列为该国经济的致命弱点，以便为月末推动备受争议的改革措施做铺垫。
萨科齐前一天刚公布了一项4.3亿欧元的就业援助方案，并指出当前形势相当严峻。他此前曾警告称，面对遍布欧洲的失业危机，法国有必要控制福利支出。
法国申请失业金人数达到20年最高水平，加上4-5月大选时将面临艰难的连任阴霾，萨科齐采取严爱方式对选民表示，有必要作出痛苦的决定来保持法国的经济模式。
他警告称，如果劳动力成本居高不下，法国的工业会继续流失珍贵的工作机会，就业和整个经济仍会蒙受损失。
“法国在15年期间已经流失50万左右的工业就业职位。倘若我们继续坐视不管，法国将再也不会有工厂。因此，降低劳动力成本必须成为重中之重，”他在里昂发表讲话时称。
他表示，法国首先会努力帮助本国企业在欧洲市场重新站稳脚跟。根据欧盟统计局（Eurostat），2010年法国服务行业的平均每小时劳动力成本比德国高出四欧元，制造行业则比德国高约一欧元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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