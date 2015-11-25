法国总理瓦尔斯称欧洲无法再接纳更多难民--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林11月25日 - 德国《南德意志报》周三援引法国总理瓦尔斯的说法称，欧洲国家在难民危机中已经尽了最大努力，无法再接纳更多难民。
“欧洲无法再接纳更多难民，这不可能，”瓦尔斯说道，并称加强欧洲外部边境的控制将决定欧盟的命运。
“如果我们不这么做，人们会说：欧洲完了，”瓦尔斯警告称。
瓦尔斯没有直接指责德国总理默克尔暂停欧洲避难规则从而接纳被困匈牙利的叙利亚难民。“德国在那时作出了值得尊敬的选择，”他说道。
但他暗示法国对默克尔的决定感到意外：“法国没有说：来吧！”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。