法国总理瓦尔斯称欧洲无法再接纳更多难民--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月25日 - 德国《南德意志报》周三援引法国总理瓦尔斯的说法称，欧洲国家在难民危机中已经尽了最大努力，无法再接纳更多难民。

“欧洲无法再接纳更多难民，这不可能，”瓦尔斯说道，并称加强欧洲外部边境的控制将决定欧盟的命运。

“如果我们不这么做，人们会说：欧洲完了，”瓦尔斯警告称。

瓦尔斯没有直接指责德国总理默克尔暂停欧洲避难规则从而接纳被困匈牙利的叙利亚难民。“德国在那时作出了值得尊敬的选择，”他说道。

但他暗示法国对默克尔的决定感到意外：“法国没有说：来吧！”(完)