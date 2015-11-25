法国总理瓦尔斯称欧洲无法再接纳更多难民--报导

美股业绩：通用电气季度获利大增35.7%，因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林11月25日 - 德国《南德意志报》周三援引法国总理瓦尔斯的说法称，欧洲国家在难民危机中已经尽了最大努力，无法再接纳更多难民。
“欧洲无法再接纳更多难民，这不可能，”瓦尔斯说道，并称加强欧洲外部边境的控制将决定欧盟的命运。
“如果我们不这么做，人们会说：欧洲完了，”瓦尔斯警告称。
瓦尔斯没有直接指责德国总理默克尔暂停欧洲避难规则从而接纳被困匈牙利的叙利亚难民。“德国在那时作出了值得尊敬的选择，”他说道。
但他暗示法国对默克尔的决定感到意外：“法国没有说：来吧！”(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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