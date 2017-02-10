法国雷诺汽车2016全年营收及获利创新高 设定新中期目标

路透巴黎2月10日 - 法国雷诺汽车(RENA.PA)周五公布全年营收及获利创纪录新高，并提出志向远大的新中期成长目标；该公司获利是受到车款全面更新提振。

雷诺称，2016年营业利润大增38%至32.82亿欧元，营收成长13.1%至512亿欧元；这带动公司营业利润率从5.2%升至6.4%，提早一年达成现有目标。

雷诺首席财务长Clotilde Delbos表示，“尽管我们的部分重要市场仍明显下滑”，公司仍取得了这样的业绩，“这意味着雷诺还有很大的成长潜力。”

根据上月公布的销售数据，去年雷诺在所有区域的市占都有所增加，主要拜公司推出一连串产品，以及低成本车款如Duster及Kwid运动型车(运动休旅车，SUV)获得成功之赐。

该集团制定出截至2022年的新五年目标，包括营业利润率达到7%，营收实现700亿欧元，较去年的目标进一步上调37%。集团还将拟议派息额度升至每股3.15欧元，高于上年的2.40欧元。

全年业绩基本超出市场预期。基于Inquiry Financial为路透所进行的针对九位分析师调查的预估中值，全年营业利润为30.7亿欧元，营收508.4亿欧元。

但全年可变生产成本节省规模共计1.84亿欧元，不及3.5亿欧元的目标水准。集团曾在7月份警告，研发支出提高可能会危机目标的实现。

雷诺称，今年巴西和俄罗斯汽车市场应该能处于“稳定”水准，中国汽车市场料进一步增长5%，印度市场增8%。

集团预计，在正向汽车自由现金流支撑下，2017年营收及营业利润料将进一步增长。(完)