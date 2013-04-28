普京称法国同性婚姻法影响俄法收养协议

俄罗斯总统普京周五称，法国允许同性婚姻的法律不符合俄罗斯的传统价值观，暗示俄罗斯可能寻求改变约束法国人收养俄罗斯儿童的协议。此前俄罗斯已经禁止美国公民收养俄儿童。若俄罗斯作废与法国的收养协议或新增限制，会加深该国与欧洲国家在同性恋和同性恋权利方面的分歧。路透