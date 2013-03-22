萨科齐涉嫌“滥欺弱者”接受正式调查

萨科齐2012年4月22日在总统大选首轮投票结果揭晓后的资料图片。 REUTERS/Yves Herman

路透法国波尔多3月21日 - 法国检控当局周四称，前总统萨科齐因在欧莱雅集团女继承人贝当古（Liliane Bettencourt）政治献金案中涉嫌“滥欺弱者”，目前正接受正式调查。

根据法国法律，启动正式调查通常就是嫌疑人提起罪名指控前的最后步骤。萨科齐本月刚刚暗示可能重回政坛，他多次否认接受过贝当古的竞选资助。

波尔多检方声明中说：“已通知尼古拉·萨科齐，已经对他启动正式调查，因他在2007年2月和2007年期间利用莉莉安娜·贝当古的弱势，损害了她的利益。”

90岁的贝当古是法国最富有的女人。萨科齐周四早些时候，在听证会上与贝当古的数名工作人员对质。

针对这宗政治献金案的质疑始于三年前，当时一位为贝当古担任会计的女子称，有一大笔现金被提取出来，用于萨科齐的总统竞选活动。

贝当古2006年被宣告痴呆，2011年起由家族监护。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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