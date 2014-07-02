（更正）法国前总统萨科齐疑涉贪而遭警方侦讯 打击重返政坛希望

(更正：正文第五段译文有误，应为“萨科齐的律师和一位卷入本案的法官受到正式调查”，而非“萨科齐的律师和一位办案法官正在调查……”)

路透法国南泰尔7月1日 - 路透法国南泰尔7月1日 - 法国前总统萨科齐周二被警方拘留问话15个小时，因其涉嫌运用他的影响力获得一项对其2007年大选违规操作调查的信息。

这是法国史上首次有前国家元首被警方拘留，也对萨科齐希望在2012年大选中落败后重返政坛的心愿构成最新打击。萨科齐在牵涉到他的一系列调查中悉数否认他有违法行为。

萨科齐周二一早在南泰尔的警方办公室接受了调查人员的问话。他一整天都处于警方监护下，但在当地时间晚上约11:40(0940 GMT)时，路透记者在巴黎一民事法庭看到了被移交给法庭的萨科齐。

根据法国司法体系，在可能对嫌疑人展开正式调查情形下，下一步就是将嫌疑人移交给法院，接下来通常会进入审理程序，但也有例外。

在这几个小时前，萨科齐的律师和一位卷入本案的法官受到正式调查，他们的律师称因涉嫌以权谋私。

对嫌疑人展开正式调查，表明有“重大或一致的证据”指向嫌疑人可能与罪行有牵连，此时预审法官而非警方就会独立展开调查。

以权谋私可以被判处至多五年监禁，并处以50万欧元的罚金。萨科齐2012年6月离任之后一个月，失去总统免遭起诉的豁免权。

盟友纷纷声援萨科齐。

萨科齐的亲密盟友、法国南部城市尼斯市长Christian Estrosi在推特(Twitter)上称，“从没有任何一位前任总统遭受过这种对待。”

然而，政府发言人Stephane Le Foll表示，萨科齐“与其他任何人一样应该服从法律”，并对i<Tele电视台称，司法体系必须“保持完全一致”。

包括此次调查在内，萨科齐直接或间接涉及六项法律案件，包括最近指控其在2012年选举期间有不法行为。

当前质询涉及萨科齐涉嫌利用职权，获得与2007年大选期间资金违规调查有关的信息。(完)

(编译 白云/王兴亚；审校 张明钧)

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