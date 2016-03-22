（修正）巴黎恐袭案嫌犯对警方而言极有价值--嫌犯律师

（修正标题及内文中“价值连城”为“极有价值”）

路透布鲁塞尔3月21日 （记者 Jan Strupczewski/Julia Fioretti） - 巴黎恐袭案嫌犯萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆（Salah Abdeslam）的律师称，阿卜杜勒-萨拉姆正与警方调查人员合作，此人极有价值。阿卜杜勒-萨拉姆是唯一被警方生擒的巴黎恐袭案嫌犯。

比利时内政部长让邦（Jan Jambon）称，周五在布鲁塞尔一处公寓抓获26岁的阿卜杜勒-萨拉姆之后，比利时处于高度戒备状态，以防范可能的报复袭击。

“我们知道端掉一个（恐怖主义）小组可能促使其他恐怖主义分子行动。我们了解这一点，”他对公共电台表示。

法国检察官莫林斯（Francois Molins）周六在巴黎举行的新闻发布会上称，阿卜杜勒-萨拉姆已向调查人员供认，恐袭当晚他意图与其他恐袭嫌犯一起在法兰西体育场实施自杀式炸弹袭击，但之后临阵退缩。阿卜杜勒-萨拉姆是法国公民，在布鲁塞尔出生长大。

阿卜杜勒-萨拉姆的律师斯温·马立（Sven Mary）称，莫林斯公开阿卜杜勒-萨拉姆的言论违反了司法保密原则，将对莫林斯提起诉讼。莫林斯周一在布鲁塞尔坚称，他有权以“客观的”方式公布调查的部分情况。

马立称，阿卜杜勒-萨拉姆目前正在全力配合调查人员。

“我认为萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆对调查来说极其重要。我甚至可以说他极有价值。他正在合作。他正在与警方交流。他没有坚持保持沉默的权利，”马立对比利时公共广播电台RTBF表示。（完）