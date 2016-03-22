巴黎恐袭案嫌犯对警方而言“价值连城”--嫌犯律师

《图表新闻》南欧公债与英债走势趋于同步，同受英国退欧疑虑影响
荷兰合作银行驻伦敦利率策略主管Richard McGuire表示，英债收益率与欧元区二线国家公债和德债利差之间的相关程度自9月以来一直处于80%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔3月22日 （记者 Jan Strupczewski/Julia Fioretti） - 巴黎恐袭案嫌犯萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆（Salah Abdeslam）的律师称，阿卜杜勒-萨拉姆正与警方调查人员合作，此人“价值连城”。阿卜杜勒-萨拉姆是唯一被警方生擒的巴黎恐袭案嫌犯。
比利时内政部长让邦（Jan Jambon）称，周五在布鲁塞尔一处公寓抓获26岁的阿卜杜勒-萨拉姆之后，比利时处于高度戒备状态，以防范可能的报复袭击。
“我们知道端掉一个（恐怖主义）小组可能促使其他恐怖主义分子行动。我们了解这一点，”他对公共电台表示。
法国检察官莫林斯（Francois Molins）周六在巴黎举行的新闻发布会上称，阿卜杜勒-萨拉姆已向调查人员供认，恐袭当晚他意图与其他恐袭嫌犯一起在法兰西体育场实施自杀式炸弹袭击，但之后临阵退缩。阿卜杜勒-萨拉姆是法国公民，在布鲁塞尔出生长大。
阿卜杜勒-萨拉姆的律师斯温·马立（Sven Mary）称，莫林斯公开阿卜杜勒-萨拉姆的言论违反了司法保密原则，将对莫林斯提起诉讼。莫林斯周一在布鲁塞尔坚称，他有权以“客观的”方式公布调查的部分情况。
马立称，阿卜杜勒-萨拉姆目前正在全力配合调查人员。
“我认为萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆对调查来说极其重要。我甚至可以说他价值连城。他正在合作。他正在与警方交流。他没有坚持保持沉默的权利，”马立对比利时公共广播电台RTBF表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
荷兰合作银行驻伦敦利率策略主管Richard McGuire表示，英债收益率与欧元区二线国家公债和德债利差之间的相关程度自9月以来一直处于80%。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)