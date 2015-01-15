基地组织也门分支宣称对巴黎恐怖袭击案负责

路透迪拜1月14日 - 根据在YouTube上发布的一段视频，基地组织也门分支宣称对法国《查理周刊》巴黎办公室恐怖袭击案负责。

“至于巴黎这场受保佑的战斗，阿拉伯半岛基地组织（AQAP）为这次行动负责，以报复（他们）对真主的使者的侮辱，”AQAP也门分支头目Nasser bin Ali al-Ansi在录音中说。

《查理周刊》恐怖袭击案造成17人遇难。

Ansi称，“选择袭击目标、制定袭击计划并为此次行动提供资助的是该组织的领导者。”但他没有透露具体姓名。

他还称，这次袭击是“执行”基地组织头目扎瓦希里（Ayman al-Zawahri）的命令。

AQAP的头目是乌哈希（Nasser al-Wuhayshi），他同时还是基地组织的二号人物。

无法立即证实这段视频的真实性，视频上有基地组织媒体机构al-Malahem的标识。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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