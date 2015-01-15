基地组织也门分支宣称对巴黎恐怖袭击案负责

法国大选候选人马克龙与勒庞就欧元和恐怖主义问题展开激辩
路透巴黎5月4日 - 法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)与中间派候选人马克龙周三在一场火药味颇浓的电视辩论中针锋相对，双方对于法国的前途、欧元问题以及反恐怖主义的方式意见不一。周日即将迎来法国大选的决选轮投票。
路透迪拜1月14日 - 根据在YouTube上发布的一段视频，基地组织也门分支宣称对法国《查理周刊》巴黎办公室恐怖袭击案负责。
“至于巴黎这场受保佑的战斗，阿拉伯半岛基地组织（AQAP）为这次行动负责，以报复（他们）对真主的使者的侮辱，”AQAP也门分支头目Nasser bin Ali al-Ansi在录音中说。
《查理周刊》恐怖袭击案造成17人遇难。
Ansi称，“选择袭击目标、制定袭击计划并为此次行动提供资助的是该组织的领导者。”但他没有透露具体姓名。
他还称，这次袭击是“执行”基地组织头目扎瓦希里（Ayman al-Zawahri）的命令。
AQAP的头目是乌哈希（Nasser al-Wuhayshi），他同时还是基地组织的二号人物。
无法立即证实这段视频的真实性，视频上有基地组织媒体机构al-Malahem的标识。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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