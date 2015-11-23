法军高官称不会很快取得打击“伊斯兰国”的军事胜利

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月22日 - 法国三军参谋长德维里耶（Pierre de Villiers）周日称，他认为打击“伊斯兰国”之战不会在短期内取得军事胜利。与此同时，法国在巴黎恐怖袭击事件后加强了对叙利亚境内“伊斯兰国”的打击力度。

法国总统奥朗德呼吁组建包括美国和俄罗斯在内的联盟以根除叙利亚境内的“伊斯兰国”，他将在下周与美国总统奥巴马及俄罗斯总统普京会面。

“短期内不会在打击‘伊斯兰国’方面取得军事胜利。”德维里耶在采访中对法国《星期日报》（Le Journal du Dimanche）说道。采访内容是周日发布的。

“在军事方面，我们习惯于长期，但民众……希望尽快出结果。在叙利亚和伊拉克，我们已经在那个矛盾体的腹地了。大家都知道，这场冲突最终会通过外交和政治渠道得到解决。”

奥朗德周二将前往华盛顿与奥巴马会面，然后前往莫斯科与普京会面，以商讨三国军方合作事宜。

巴黎恐怖袭击事件后，法国战机在叙利亚境内进行了迄今为止规模最大的袭击，包括打击“伊斯兰国”在拉卡的据点。

德维里耶称，上周，法国军方在三天内对“伊斯兰国”训练营或指挥中心投放了大约60枚炸弹。(完)