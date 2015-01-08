巴黎恐怖袭击案一名嫌犯自首

路透巴黎1月8日 - 巴黎检察官办公室的一位官员称，警方搜捕的一名18岁男子在法国东北部的一个警局自首。讽刺杂志《查理周刊》（CharlieHebdo）巴黎总部周三遭枪手袭击，造成12人丧生。

警方搜捕的三名法国人分别是1980年和1982年出生的兄弟Said Kouachi和Cherif Kouachi，以及1996年出生的Hamyd Mourad。

上述官员称，该男子在2300 GMT左右在法国东北部的Charleville-Mézières警局自首。

BFM TV援引未具名消息人士称，该男子在社交媒体上看到自己的名字后决定前往警局自首。报导还称，另有他人在警方围捕Said Kouachi和Cherif Kouachi兄弟时被捕。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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