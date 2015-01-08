巴黎恐怖袭击案一名嫌犯自首

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透巴黎1月8日 - 巴黎检察官办公室的一位官员称，警方搜捕的一名18岁男子在法国东北部的一个警局自首。讽刺杂志《查理周刊》（CharlieHebdo）巴黎总部周三遭枪手袭击，造成12人丧生。
警方搜捕的三名法国人分别是1980年和1982年出生的兄弟Said Kouachi和Cherif Kouachi，以及1996年出生的Hamyd Mourad。
上述官员称，该男子在2300 GMT左右在法国东北部的Charleville-Mézières警局自首。
BFM TV援引未具名消息人士称，该男子在社交媒体上看到自己的名字后决定前往警局自首。报导还称，另有他人在警方围捕Said Kouachi和Cherif Kouachi兄弟时被捕。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。