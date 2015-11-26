布鲁塞尔“封城”措施结束 警方反恐追捕继续

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透布鲁塞尔11月25日（记者 Thomas Escritt/Alastair Macdonald） - 比利时首都布鲁塞尔的学校和部分地铁周三重新开放，结束之前连续四天的“封城”措施，逐步恢复常态，警方仍在继续追捕恐袭嫌犯，担心他们发动巴黎式恐怖袭击。
士兵和装甲车守在重新开放的地铁站外，仍有约一半的地铁网络处于关闭状态，学校周边也有警察执勤，这提醒人们安全威胁仍迫在眉睫。布鲁塞尔周六起将安全警戒级别提高到最高级，目前仍保持不变。
巴黎恐袭案发生后，比利时警方实施了一系列反恐行动，但巴黎恐袭案主嫌犯--比利时男子Salah Abdeslam仍在逃，另外至少还有一名共犯在逃。
过去12天里，比利时警方拘捕了20多人，除5人外其他都已被释放。警方未报告发现大量武器，政府方面曾表示担心当地一圣战团体可能使用大量武器发动巴黎式袭击。
《回声报》（L'Echo）和财经报纸《De Tijd》引述未具名消息称，周日的安全行动挫败了一起针对布鲁塞尔的重大攻击行动。官员拒绝置评，司法部门消息人士则告诉RTBF广播公司，周日突袭行动并非意在挫败攻击行动，而是为了打击犯罪分子巢穴。
仍在押的5人被控参与恐怖活动，其中2人承认在巴黎恐袭案后开车将Salah Abdeslam从巴黎带回布鲁塞尔，但称对恐袭阴谋全然不知。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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