比利时降低布鲁塞尔安全警戒级别 但恐袭威胁仍“严重”

路透布鲁塞尔11月26日（记者 Thomas Escritt/Alastair Macdonald） - 比利时周四调降布鲁塞尔安全警戒级别，结束了此前六天的最高等级状态，但是比利时首相米歇尔称发生巴黎式恐袭的风险仍严重。

“我们仍保持警惕，”米歇尔在记者会上说道。“情况仍然严重，但是根据安全机构的看法，威胁已经并非此前评估的那样迫近。”

街上仍有警察和士兵执勤，数量可能减少，周三部分开放的地铁系统将于周五恢复正常运营。米歇尔称，体育赛事等大规模人员聚集活动的安全问题将逐一进行评估。

他拒绝说明独立的安全部门因何将布鲁塞尔安全警戒级别建议从最高的四级降至三级，与比利时其他城市相同。

巴黎发生恐袭事件之后，比利时全国的安全警戒级别被调高至三级，即“严重”级别。巴黎空袭的至少两名自杀式炸弹客来自布鲁塞尔。

在普遍的紧张气氛笼罩下，出现多次针对清真寺和穆斯林机构的威胁报告。布鲁塞尔的主要清真寺周四进行了人员疏散，因之前发现数包白色粉末。警方稍后表示那是面粉。（完）