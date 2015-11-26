中国必须深刻汲取巴黎等恐袭事件的教训--郭声琨

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透北京11月25日 - 根据中国公安部网站声明，中国公安部部长郭声琨周三考察调研国家反恐怖情报信息平台时表示，深刻汲取近期巴黎等恐怖袭击事件的教训，切实增强风险意识、忧患意识，扎扎实实做好反恐怖情报信息等各项工作。
郭声琨指出，要进一步强化反恐情报信息整合共享，把涉恐人员、物品等关键信息纳入平台，不断完善分析研判机制，加强专门人才建设，为反恐怖工作提供有力的情报信息支撑。
郭声琨称：“在大家的共同努力下，情报信息平台有序运行，及时发现一批预警性情报信息，坚持情报与行动高效联动，将大部分暴恐活动打掉在萌芽状态，为维护公共安全和人民群众生命财产安全发挥了关键作用。”（完）
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。