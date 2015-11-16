中国称打击“东突”恐怖势力应成为国际反恐的重要组成部分

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月16日 - 中国外交部长王毅表示，打击以“东伊运”为代表的“东突”恐怖势力应成为国际反恐的重要组成部分。
新华社周一报导称，王毅在G20峰会间隙表示，中方强烈谴责巴黎系列恐怖袭击事件，支持法方维护国家安全稳定，坚决打击恐怖活动。
王毅指出，中国主张反恐要形成合力，致力于标本兼治，不能搞双重标准。反恐要充分发挥联合国的主导作用，组成反恐统一战线。
王毅表示，中国也是恐怖主义的受害者，打击以“东伊运”为代表的“东突”恐怖势力应成为国际反恐的重要组成部分。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。