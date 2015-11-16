中国称打击“东突”恐怖势力应成为国际反恐的重要组成部分

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月16日 - 中国外交部长王毅表示，打击以“东伊运”为代表的“东突”恐怖势力应成为国际反恐的重要组成部分。
新华社周一报导称，王毅在G20峰会间隙表示，中方强烈谴责巴黎系列恐怖袭击事件，支持法方维护国家安全稳定，坚决打击恐怖活动。 王毅指出，中国主张反恐要形成合力，致力于标本兼治，不能搞双重标准。反恐要充分发挥联合国的主导作用，组成反恐统一战线。 王毅表示，中国也是恐怖主义的受害者，打击以“东伊运”为代表的“东突”恐怖势力应成为国际反恐的重要组成部分。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”