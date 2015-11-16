中国称打击“东突”恐怖势力应成为国际反恐的重要组成部分

路透北京11月16日 - 中国外交部长王毅表示，打击以“东伊运”为代表的“东突”恐怖势力应成为国际反恐的重要组成部分。

新华社周一报导称，王毅在G20峰会间隙表示，中方强烈谴责巴黎系列恐怖袭击事件，支持法方维护国家安全稳定，坚决打击恐怖活动。 王毅指出，中国主张反恐要形成合力，致力于标本兼治，不能搞双重标准。反恐要充分发挥联合国的主导作用，组成反恐统一战线。 王毅表示，中国也是恐怖主义的受害者，打击以“东伊运”为代表的“东突”恐怖势力应成为国际反恐的重要组成部分。(完)