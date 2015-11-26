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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 10:25 BJT

中国必须深刻汲取巴黎等恐袭事件的教训--郭声琨

(本文由路透中文网编辑提供)

路透北京11月26日 - 根据中国公安部网站声明，中国公安部部长郭声琨周三考察调研国家反恐怖情报信息平台时表示，深刻汲取近期巴黎等恐怖袭击事件的教训，切实增强风险意识、忧患意识，扎扎实实做好反恐怖情报信息等各项工作。

郭声琨指出，要进一步强化反恐情报信息整合共享，把涉恐人员、物品等关键信息纳入平台，不断完善分析研判机制，加强专门人才建设，为反恐怖工作提供有力的情报信息支撑。

郭声琨称：“在大家的共同努力下，情报信息平台有序运行，及时发现一批预警性情报信息，坚持情报与行动高效联动，将大部分暴恐活动打掉在萌芽状态，为维护公共安全和人民群众生命财产安全发挥了关键作用。”（完）

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