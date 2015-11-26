中国必须深刻汲取巴黎等恐袭事件的教训--郭声琨

郭声琨指出，要进一步强化反恐情报信息整合共享，把涉恐人员、物品等关键信息纳入平台，不断完善分析研判机制，加强专门人才建设，为反恐怖工作提供有力的情报信息支撑。

郭声琨称：“在大家的共同努力下，情报信息平台有序运行，及时发现一批预警性情报信息，坚持情报与行动高效联动，将大部分暴恐活动打掉在萌芽状态，为维护公共安全和人民群众生命财产安全发挥了关键作用。”（完）