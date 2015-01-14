欧洲面临着911以来最严重的安全威胁--Europol

路透伦敦1月13日（记者 Michael Holden） - 欧洲刑警组织（Europol）负责人罗布?温赖特（Rob Wainwright）周二称，欧洲大陆正面临着十多年来最严重的安全威胁，有多达5,000名欧洲人在叙利亚作战，对他们自己的国家造成威胁。

之前多国情报部门负责人和一些政治领导人也发出过类似警告，称一些欧洲国家的安全机构面临着一个“能力缺口”，可能会使他们的国家处在危险之中。

“确定的是，欧洲正面临着自美国911袭击以来最严重的恐怖主义威胁，”温赖特告诉一个英国议会委员会。

很多欧洲国家正在处于高度戒备状态。上周法国巴黎一家讽刺杂志《查理周刊》和一个犹太超市遭到伊斯兰武装分子袭击，共造成17人遇难，随后法国计划在本土部署兵力10,000人。

欧洲安全官员们长期警告称，从叙利亚回国的极端战士构成了安全威胁。温赖特也表示，3,000到5,000名欧洲人可能回国意图发动类似于巴黎袭击事件的行动。

他告诉英国议员，欧洲刑警组织已经整理了一份列有2,500名恐怖嫌犯的资料库。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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