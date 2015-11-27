德国拘押一名可能向巴黎恐袭案嫌犯出售枪支的男子

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透柏林11月27日 - 德国南部城市斯图加特的检察官周五确认逮捕了一名涉嫌贩卖武器的34岁男子，但拒绝对有关该嫌犯可能向制造巴黎恐袭事件的激进分子提供了四支枪的报导置评。
“我可以确认有一名男子涉嫌贩卖武器而被拘押，”斯图加特检察官办公室的发言人对路透表示，并补充说，该男子在周二被拘捕。
周五稍早，德国《图片报》（Bild）报导称，该男子涉嫌向在11月13日制造巴黎恐袭事件造成130人死亡的激进分子出售了四支武器。
该报称，该男子11月7日在网上向网名“阿拉伯后裔”（Arab descent）的买家售出四支突击步枪，包括两支中国制造的AK-47和两支前南斯拉夫制造的Zastava M70。
《图片报》报导称，从该男子智能手机上搜出的四封电子邮件显示他与一名“在巴黎的阿拉伯人”有联络，并补充说，法国检察机关相信上述武器被用于巴黎恐袭事件。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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