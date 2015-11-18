德国联邦刑事调查局局长淡化难民带来的安全威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月17日 - 德国联邦刑事调查局局长明希称，没有迹象表明有伊斯兰武装分子伪装成难民进入德国以实施袭击，回应了巴黎恐袭后开放式难民政策可能带来安全风险的担忧。

明希对德国《世界报》称，因伊斯兰激进分子聚焦西方目标，他不能低估德国遭遇武装袭击的威胁，但淡化了近期发生攻击的可能性。

“风险已达到了应被认真对待的水平，但目前我们没有确切线索表明有人正在策划袭击，”他说道。“迄今为止，我们没有信息表明已有恐怖分子伪装成难民进入德国以实施攻击。”

明希称，约有10名难民因可能是“圣战者”或战争罪犯而正在接受调查，举报者大多为其他难民。

巴黎恐袭已造成至少129人死亡，引发外界担忧德国对叙利亚难民的开放政策可能对欧洲构成安全威胁。“伊斯兰国”宣布对巴黎恐袭事件负责。(完)