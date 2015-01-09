版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 16:56 BJT

法国社会：Charlie Hebdo袭击事件嫌疑人在法国北部城镇被发现

路透法国DAMMARTIN-EN-GOELE 1月9日 - 一警方消息人士称，涉嫌制造Charlie Hebdo周刊袭击事件的两人在发生人质事件的法国北部城镇Dammartin-en-Goele被发现，该镇至少一人被挟持为人质。

另外，法国内务部长Bernard Cazeneuve证实警方在Dammartin-en-Goele采取行动。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐