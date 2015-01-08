巴黎遭恐怖袭击 警方全力搜捕三名嫌犯

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透巴黎1月7日（记者 John Irish/Alexandria Sage） - 法国一名警官和政府消息人士称，警方正在搜捕三名法国人。周三枪手袭击讽刺杂志《查理周刊》（CharlieHebdo）的总部，导致12人丧生，其中包括两名警官。
法国警方全力搜捕嫌犯，后者实施袭击后乘车逃离。法国当局部署了约800名士兵，加强巴黎安保。
路透记者了解到的警方文件显示，这三名男子是1980年和1982年出生的兄弟Said Kouachi和CherifKouachi，以及1996年出生的Hamyd Mourad。
政府消息人士告诉路透，Kouachi兄弟来自巴黎地区，Mourad则来自法国东北部城市兰斯（Reims）。
警方消息人士称，反恐警察准备在兰斯开展行动。但消息人士不愿提供更多细节。
警方消息人士称，Cherif Kouachi过去曾因涉恐而受审。
杂志社所在大楼外的监控录像显示，一名枪手高喊“真主安拉”的口号。另一名枪手走向受伤倒地的一名警官，用冲锋枪近距离射击，而后两人平静地上了一辆黑色轿车并逃离现场。
一名警官称，担心可能还会发生更多袭击事件。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。