法国杂志社袭击案两嫌犯被击毙

路透巴黎/DAMMARTIN-EN-GOELE镇1月9日（记者 Mark John/Ingrid Melander/John Irish） - 制造法国《查理周刊》办公室恐怖袭击案的两兄弟藏身之所周五被反恐警察攻击，两名嫌犯被击毙。而巴黎东部发生的一起劫持人质事件亦结束，四名人质遇难。

在巴黎东北部小镇DAMMARTIN-EN-GOELE和巴黎东部一犹太超市的对峙都已结束，警方行动规模前所未有。这也是法国数十年来处置的最严重的国内安全威胁之一。

一名枪手死前表示自己得到了基地组织资助，法国总统奥朗德警告称法国面临的威胁尚未结束。法国的穆斯林和犹太人群体规模在欧盟国家中居首。

“这些疯子、狂热分子与伊斯兰教无关，”奥朗德发表电视讲话时表示，“法国面对的威胁尚未结束。”（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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