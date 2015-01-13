法国将在国内部署一万兵力

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透巴黎1月12日（记者 Gregory Blachier/John Irish） - 法国官员称，截至周二该国将在本土部署兵力10,000人，同时增派近5000警力保护犹太人聚集的场所。上周法国《查理周刊》办公室遭到伊斯兰武装恐怖袭击，造成17人遇难。
法国国防部长Jean-Yves Le Drian称，该国仍有遭到进一步袭击的危险。军方将派兵守卫交通枢纽、旅游景点及关键建筑物，同时在街道上进行巡逻。
“威胁仍在，我们必须自卫。这是一次内部行动，将要调动的人力与我们在海外行动中的人力几乎一样多，”Le Drian在内阁会议后对记者称。
法国内政部长Bernard Cazeneuve称，该国将在国内全部的717所犹太学校部署警力4,700人。该国此前已在此类场所部署宪兵4,100人左右。
“犹太教堂、犹太学校、还有清真寺都是保护对象，因为在过去几天发生过一些针对清真寺的袭击，”法国总理瓦尔斯（Manuel Valls）对BFM TV称。
法国拥有欧盟最大的犹太人和穆斯林群体。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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