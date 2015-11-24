美国发布全球旅行警告 称恐怖威胁增加

路透华盛顿/巴黎11月23日（Arshad Mohammed/Chine Labbé） - 美国国务院周一发布全球旅行警告，称来自世界各地区武装组织的“恐怖威胁增加”。近期法国巴黎和马里首都巴马科先后发生致命的恐怖袭击。

随着美国感恩节假期将至，数以百万计的美国人准备出行，美国国务院称潜在的攻击者可能将目标瞄准民间或政府利益部门。

“当前的信息显示（‘伊斯兰国’）、基地组织、博科圣地以及其他恐怖组织继续计划在多个地区实施恐怖攻击，”美国国务院在官网发布的旅行警告中称。

美国国务院没有提及11月13日发生的巴黎恐怖袭击活动，但指出武装分子在过去一年里曾在法国、尼日利亚、丹麦、土耳其和马里发动过袭击。

“随着（‘伊斯兰国’）成员从叙利亚和伊拉克返回，当局认为仍然存在发生恐怖袭击的可能性，”美国国务院称。“此外，还存在无组织关联者受主要恐怖组织影响计划独自发动攻击的威胁。”

法国和比利时在巴黎恐袭发生后发起追捕行动，并将主要目标锁定在Salah Abdeslam身上，这名26岁的男子在袭击发生几小时后从巴黎返回布鲁塞尔，现在仍在逃。（完）