美国发布全球旅行警告 称恐怖威胁增加

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿/巴黎11月23日（Arshad Mohammed/Chine Labbé） - 美国国务院周一发布全球旅行警告，称来自世界各地区武装组织的“恐怖威胁增加”。近期法国巴黎和马里首都巴马科先后发生致命的恐怖袭击。
随着美国感恩节假期将至，数以百万计的美国人准备出行，美国国务院称潜在的攻击者可能将目标瞄准民间或政府利益部门。
“当前的信息显示（‘伊斯兰国’）、基地组织、博科圣地以及其他恐怖组织继续计划在多个地区实施恐怖攻击，”美国国务院在官网发布的旅行警告中称。
美国国务院没有提及11月13日发生的巴黎恐怖袭击活动，但指出武装分子在过去一年里曾在法国、尼日利亚、丹麦、土耳其和马里发动过袭击。
“随着（‘伊斯兰国’）成员从叙利亚和伊拉克返回，当局认为仍然存在发生恐怖袭击的可能性，”美国国务院称。“此外，还存在无组织关联者受主要恐怖组织影响计划独自发动攻击的威胁。”
法国和比利时在巴黎恐袭发生后发起追捕行动，并将主要目标锁定在Salah Abdeslam身上，这名26岁的男子在袭击发生几小时后从巴黎返回布鲁塞尔，现在仍在逃。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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