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时事要闻 | 2015年 11月 14日 星期六 09:21 BJT

巴黎发生恐怖袭击 伤亡严重

路透巴黎11月14日 - 巴黎及周边周五多处地点遭枪手或炸弹客袭击，法国总统奥朗德称这是前所未有的恐怖袭击。

巴黎一位官员周六称，市中心巴特兰音乐厅袭击事件中有约100人丧生，其他地点遇袭事件中有约40人丧生。

此次被袭击的地点包括餐馆、酒吧和音乐厅等。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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