奥朗德誓言摧毁恐怖主义 寻求全球联合打击“伊斯兰国”

路透巴黎11月16日（记者 Chine Labbé/Crispian Balmer） - 法国总统奥朗德周一呼吁美国和俄罗斯加入摧毁“伊斯兰国”的全球联盟，同时还宣布了一波打击法国境内恐怖主义的措施。

“法国处于战争状态。”奥朗德在凡尔赛宫的议会两院联合会议上称。他还承诺增加用于国家安全的资金，加强反恐法案以回应巴黎恐怖袭击事件。

“我们没有陷入文明之战，因为这些杀人者不代表任何文明。我们处于打击威胁整个世界的圣战恐怖主义的战争中。”奥朗德在会议上说。

对于奥朗德的此番言论，议员们起立鼓掌，随后自发地唱起了法国国歌《马赛曲》，以示法国在经历二战以来最严重的袭击后在政治方面一片团结。

“伊斯兰国”声称为周五的巴黎恐怖袭击事件负责，并称他们是在对法国加入美国支持在伊拉克和叙利亚的空袭行动进行报复。

奥朗德誓言法国战机将会加强袭击，并称他会在接下来几天与美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京会面，敦促他们分享资源。

“我们必须联合我们的力量，来实现迟来的结果。”奥朗德称。

美国牵头的联盟空袭“伊斯兰国”目标已有一年有余，俄罗斯也于9月开始在叙利亚境内进行空袭。

在奥朗德发表上述讲话的同时，奥巴马在土耳其称，周五的袭击事件是“可怕和让人难受的挫折”，但美国牵头的联盟正在取得进展。

美国国务卿克里前往巴黎，向这起袭击事件的遇难者表示敬意。克里称：“今夜我们都是巴黎人”。他还承诺，美国会与法国“同心协力”打击“伊斯兰国”。克里周二上午将与奥朗德会面。（完）