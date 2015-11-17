法国正式请求欧盟提供军事帮助

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔11月17日 - 巴黎袭击案发生后，法国周二正式请求欧盟成员国提供帮助，这是首次行使欧盟条约中的互助条款。
“在布鲁塞尔，我刚刚请求行使42.7条款，”法国国防部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）周二在欧盟防长会议期间在Twitter上称。他将在稍后举行新闻发布会。
欧盟官员称这是该条款首次被启用。
法国请求的具体细节尚不清楚，但欧盟《里斯本条约》称，若任何欧盟国家遭遇“武装侵略”，其他国家有义务竭尽所能提供帮助和援助。
法国尚未要求启用北约的相互防卫条款。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。