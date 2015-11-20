法国证实巴黎恐袭案主谋已在警方突袭中毙命

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透巴黎11月19日 （记者 John Irish/Gregory Blachier） - 法国周四证实巴黎恐袭案主谋已在警方突袭中毙命。
法国当局称，周三突袭行动之后经过指纹对比，确认了比利时人Abdelhamid Abaaoud的尸体。至少有两人在突袭中死亡，包括一名女性自杀式炸弹袭击者。
“蛛网上的蜘蛛已不再是一个危险，”比利时司法部长Koen Geens说道，称这是一个“突破性进展”。
巴黎检察官在声明中称，突袭后在现场残骸中发现了Abaaoud布满枪孔的尸体，之后称尚不清楚Abaaoud是否引爆了自杀性炸弹腰带。
28岁的比利时人Abaaoud出生于摩洛哥，被指策划了巴黎恐袭案。
法国总理瓦尔斯周四向议会通报了Abaaoud的死讯，议员们一片掌声，议会当时正就是否将国家紧急状态延长三个月投票。
“我们今天获悉袭击案的主谋--或者主谋之一已死亡，”瓦尔斯向记者表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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