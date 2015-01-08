巴黎遭恐怖袭击 警方全力搜捕三名嫌犯

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎1月7日 - 法国一名警官和政府消息人士称，警方正在搜捕三名法国人。周三枪手袭击讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）的总部，导致12人丧生，其中包括两名警官。

法国警方全力搜捕嫌犯，后者实施袭击后乘车逃离。法国当局部署了约800名士兵，加强巴黎安保。

路透记者了解到的警方文件显示，这三名男子是1980年和1982年出生的兄弟Said Kouachi和Cherif Kouachi，以及1996年出生的Hamyd Mourad。

政府消息人士告诉路透，Kouachi兄弟来自巴黎地区，Mourad则来自法国东北部城市兰斯（Reims）。

警方消息人士称，反恐警察准备在兰斯开展行动。但消息人士不愿提供更多细节。

警方消息人士称，Cherif Kouachi过去曾因涉恐而受审。

杂志社所在大楼外的监控录像显示，一名枪手高喊“真主安拉”的口号。另一名枪手走向受伤倒地的一名警官，用冲锋枪近距离射击，而后两人平静地上了一辆黑色轿车并逃离现场。

一名警官称，担心可能还会发生更多袭击事件。(完)