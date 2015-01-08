巴黎遭恐怖袭击 警方全力搜捕三名嫌犯

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月7日 - 法国一名警官和政府消息人士称，警方正在搜捕三名法国人。周三枪手袭击讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）的总部，导致12人丧生，其中包括两名警官。
法国警方全力搜捕嫌犯，后者实施袭击后乘车逃离。法国当局部署了约800名士兵，加强巴黎安保。
路透记者了解到的警方文件显示，这三名男子是1980年和1982年出生的兄弟Said Kouachi和Cherif Kouachi，以及1996年出生的Hamyd Mourad。
政府消息人士告诉路透，Kouachi兄弟来自巴黎地区，Mourad则来自法国东北部城市兰斯（Reims）。
警方消息人士称，反恐警察准备在兰斯开展行动。但消息人士不愿提供更多细节。
警方消息人士称，Cherif Kouachi过去曾因涉恐而受审。
杂志社所在大楼外的监控录像显示，一名枪手高喊“真主安拉”的口号。另一名枪手走向受伤倒地的一名警官，用冲锋枪近距离射击，而后两人平静地上了一辆黑色轿车并逃离现场。
一名警官称，担心可能还会发生更多袭击事件。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。