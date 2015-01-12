法国爆发反恐大游行 多国政要到场声援

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月11日 - 多国政要周日手臂相挽，参加了法国逾百万民众反恐大游行，向近期恐怖袭击中的遇难者致敬。
评论人士称，巴黎上次爆发如此大规模的街头集会，还是在1944年打败纳粹获得解放时。
法国总统奥朗德和来自德国、意大利、土耳其、英国、以色列和巴基斯坦等多国领导人参加了游行。
近日法国连续发生袭击事件，包括记者和警察在内的17人遇难，其中死伤最严重的是法国讽刺杂志《查理周刊》办公室发生的恐怖袭击事件。
奥朗德说：“今天，巴黎是世界的首都。我们整个国家将站起来，展示最好的一面。”
法国全国至少有370万人参加了大游行，是法国历来最大规模的公共游行。内政部称，巴黎游行人数在120-160万左右，其他城市共250万左右。
有约2,200名军警在巴黎街头巡逻，避免游行者遭袭击。
有44名外国政要与奥朗德一起参加了游行，其中包括德国总理默克尔、英国首相卡梅伦和意大利总理伦齐等。
以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦领导人阿巴斯也参加了游行，两人仅几步之遥。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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