法国爆发反恐大游行 多国政要到场声援

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎1月11日 - 多国政要周日手臂相挽，参加了法国逾百万民众反恐大游行，向近期恐怖袭击中的遇难者致敬。

评论人士称，巴黎上次爆发如此大规模的街头集会，还是在1944年打败纳粹获得解放时。

法国总统奥朗德和来自德国、意大利、土耳其、英国、以色列和巴基斯坦等多国领导人参加了游行。

近日法国连续发生袭击事件，包括记者和警察在内的17人遇难，其中死伤最严重的是法国讽刺杂志《查理周刊》办公室发生的恐怖袭击事件。

奥朗德说：“今天，巴黎是世界的首都。我们整个国家将站起来，展示最好的一面。”

法国全国至少有370万人参加了大游行，是法国历来最大规模的公共游行。内政部称，巴黎游行人数在120-160万左右，其他城市共250万左右。

有约2,200名军警在巴黎街头巡逻，避免游行者遭袭击。

有44名外国政要与奥朗德一起参加了游行，其中包括德国总理默克尔、英国首相卡梅伦和意大利总理伦齐等。

以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦领导人阿巴斯也参加了游行，两人仅几步之遥。（完）