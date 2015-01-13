法国将在国内部署一万兵力

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月12日（记者 Gregory Blachier/John Irish） - 法国官员称，截至周二该国将在本土部署兵力10,000人，同时增派近5000警力保护犹太人聚集的场所。上周法国《查理周刊》办公室遭到伊斯兰武装恐怖袭击，造成17人遇难。
法国国防部长Jean-Yves Le Drian称，该国仍有遭到进一步袭击的危险。军方将派兵守卫交通枢纽、旅游景点及关键建筑物，同时在街道上进行巡逻。
“威胁仍在，我们必须自卫。这是一次内部行动，将要调动的人力与我们在海外行动中的人力几乎一样多，”Le Drian在内阁会议后对记者称。
法国内政部长Bernard Cazeneuve称，该国将在国内全部的717所犹太学校部署警力4,700人。该国此前已在此类场所部署宪兵4,100人左右。
“犹太教堂、犹太学校、还有清真寺都是保护对象，因为在过去几天发生过一些针对清真寺的袭击，”法国总理瓦尔斯（Manuel Valls）对BFM TV称。
法国拥有欧盟最大的犹太人和穆斯林群体。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。