法国正式请求欧盟提供军事帮助

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔11月17日 - 巴黎袭击案发生后，法国周二正式请求欧盟成员国提供帮助，这是首次行使欧盟条约中的互助条款。

“在布鲁塞尔，我刚刚请求行使42.7条款，”法国国防部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）周二在欧盟防长会议期间在Twitter上称。他将在稍后举行新闻发布会。

欧盟官员称这是该条款首次被启用。

法国请求的具体细节尚不清楚，但欧盟《里斯本条约》称，若任何欧盟国家遭遇“武装侵略”，其他国家有义务竭尽所能提供帮助和援助。