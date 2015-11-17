法国正式请求欧盟提供军事帮助

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔11月17日 - 巴黎袭击案发生后，法国周二正式请求欧盟成员国提供帮助，这是首次行使欧盟条约中的互助条款。
“在布鲁塞尔，我刚刚请求行使42.7条款，”法国国防部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）周二在欧盟防长会议期间在Twitter上称。他将在稍后举行新闻发布会。
欧盟官员称这是该条款首次被启用。
法国请求的具体细节尚不清楚，但欧盟《里斯本条约》称，若任何欧盟国家遭遇“武装侵略”，其他国家有义务竭尽所能提供帮助和援助。
法国尚未要求启用北约的相互防卫条款。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”