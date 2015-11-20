法国证实巴黎恐袭案主谋已在警方突袭中毙命

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月19日 （记者 John Irish/Gregory Blachier） - 法国周四证实巴黎恐袭案主谋已在警方突袭中毙命。
法国当局称，周三突袭行动之后经过指纹对比，确认了比利时人Abdelhamid Abaaoud的尸体。至少有两人在突袭中死亡，包括一名女性自杀式炸弹袭击者。
“蛛网上的蜘蛛已不再是一个危险，”比利时司法部长Koen Geens说道，称这是一个“突破性进展”。
巴黎检察官在声明中称，突袭后在现场残骸中发现了Abaaoud布满枪孔的尸体，之后称尚不清楚Abaaoud是否引爆了自杀性炸弹腰带。
28岁的比利时人Abaaoud出生于摩洛哥，被指策划了巴黎恐袭案。
法国总理瓦尔斯周四向议会通报了Abaaoud的死讯，议员们一片掌声，议会当时正就是否将国家紧急状态延长三个月投票。
“我们今天获悉袭击案的主谋--或者主谋之一已死亡，”瓦尔斯向记者表示。（完）
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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