巴黎恐袭事件引发旅行风险上升，欧美旅行类股纷纷走低

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月24日 - 巴黎恐怖袭击事件引发的旅行风险，导致前往巴黎及其他地方的机票预订量下降，而市场益发担心相关行业将经历长期低迷，导致旅行类股走低。

美国国务院周一发布全球旅行警告，称“伊斯兰国”、基地组织、博科圣地（Boko Haram）及其他组织“继续在筹划恐怖袭击”，民众“在节假日季节、节假日及各种活动期间要格外小心”。

专家称，这种不安导致休闲及商务旅客取消或重新考虑他们的旅行计划，其他旅游服务行业也受到波及。

旅游信息公司ForwardKeys周二称，11月14日至21日当周，前往巴黎的机票预订量较上年同期下降27%。

11月13日发生的巴黎恐怖袭击事件导致130人死亡。ForwardKeys称，取消预订的主要是休闲旅客。

美国商务旅行联盟（Business Travel Coalition）称，上周的一项调查显示，如果看似可能出现更多已在筹划中的袭击，35%的会员会控制前往欧洲或在欧洲范围内的旅行。

“本周比上周更谨慎。”该联盟主席Kevin Mitchell称。“企业对旅行按下暂停键”，还告诉员工可以选择不去。该联盟拥有来自17个国家的300个会员。

其他组织亦报告称，有旅游经营业者采取了取消措施，一些中国富裕游客则想办法避开巴黎。

“人们正在将他们的目的地从巴黎调整到欧洲其他地方。”美国旅客权益保护组织FlyersRights.Org总裁Paul Hudson称。

行业组织Airlines For America的一位发言人称，美国的航空公司没有报告他们调整了航班。该组织没有关于旅行取消的数据。达美航空称，目前“共享具体数据”还为时尚早。达美航空不是Airlines For America的成员。

**需求降温**

Mitchell称，旅游价格下跌等其他指标显示需求疲软。“当巴黎的酒店打折时，就意味着有些人没有飞往那儿。”他说道。

欧洲廉价航空公司易捷航空 周二称，前往法国的旅行需求“降温”。

周二航空及旅游类股大跌。法航 股价下跌3.9%，易捷航空下跌3.2%。

华尔街方面，联合大陆航空 收跌3%，报56.80美元；达美航空 跌3%，报47.24美元；美国航空跌2.5%，报41.23美元；Expedia.com 跌2.9%，报121.27美元；Priceline Group 跌1.9%，报1,240.18美元。

ForwardKeys称，圣诞节期间前往巴黎的机票预订量较上年同期下降13%。巴黎恐怖袭击事件发生后的一周，机票预订取消量较上年同期上升21%，近几天预订取消量持稳于上年同期水平。

“但预订量趋势仍未显示恢复迹象。”ForwardKeys执行长Olivier Jager在采访中称。“这将需要几个月时间。”（完）