巴黎击毙一名携带“伊斯兰国”旗帜的男子--检察官

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透巴黎1月7日 - 巴黎检察官声明称，周四在巴黎一警察局被击毙的一名男子当时拿着手机和一张纸，纸上印有“伊斯兰国”旗帜和以阿拉伯文写成的宣称负责声明。
“此人身上发现一部手机和一张纸，纸上有‘伊斯兰国’旗帜，以及一份阿拉伯文写成的书面声明，”检察官弗朗索瓦·莫林斯（Fran?ois Molins）表示。
莫林斯称，鉴于这种情况，将把此事作为恐怖主义事件进行调查。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。