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时事要闻 | 2016年 1月 8日 星期五 11:45 BJT

巴黎击毙一名携带“伊斯兰国”旗帜的男子--检察官

路透巴黎1月7日 - 巴黎检察官声明称，周四在巴黎一警察局被击毙的一名男子当时拿着手机和一张纸，纸上印有“伊斯兰国”旗帜和以阿拉伯文写成的宣称负责声明。

“此人身上发现一部手机和一张纸，纸上有‘伊斯兰国’旗帜，以及一份阿拉伯文写成的书面声明，”检察官弗朗索瓦·莫林斯（Fran?ois Molins）表示。

莫林斯称，鉴于这种情况，将把此事作为恐怖主义事件进行调查。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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