“伊斯兰国”威胁袭击华盛顿和欧洲国家（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透开罗11月16日 - “伊斯兰国”在周一新发布的新视频中警告称，参与空袭叙利亚的国家将遭受同法国一样的命运，并威胁在华盛顿发动袭击。
该视频出现在“伊斯兰国”用来发布信息的一家网站，开头是巴黎恐怖袭击的新闻镜头。
视频中传达信息的是一位穿着军服、戴着头巾的男子，字幕中显示其姓名为Al Ghareeb the Algerian。
“我们警告这些参与十字军运动的国家，真主保佑，你们有一天将会和法国一样。我们攻击了法国的心脏巴黎，我们发誓我们将攻击美国的心脏华盛顿，”该男子说道。
无法立即证实该视频的真实性。该视频应出自伊拉克Salahuddine省的“伊斯兰国”武装分子之手。
美国国土安全部没有对视频置评，但称没有收到信息表明有针对美国的潜在攻击。
“我们认真对待所有威胁，但我们没有关于美国本土将遭遇攻击的具体可靠信息，”美国土安全部一位要求匿名的官员表示。
上述名为Al Ghareeb the Algerian的男子也在片中警告称，欧洲将遭遇更多袭击。
“欧洲国家听着，我们来了。我们将带着隐蔽爆炸装置、炸药，带着炸药带和消音枪，而且你们没法阻止我们，因为我们今天远比以前强大，”他说道。
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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