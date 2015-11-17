意大利称“伊斯兰国”可能在圣年期间用无人机袭击罗马

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透罗马11月16日 - 意大利内政部长安杰利诺·阿尔法诺（Angelino Alfano）周一称，“伊斯兰国”可能会在下月开始的罗马天主教圣年期间用无人机袭击罗马，在整个活动期间罗马上空将对无人机关闭。
周五巴黎恐怖袭击事件发生后，欧洲各国纷纷加强应急防范措施。
阿尔法诺在议会发表讲话时称，在整个圣年期间，罗马市中心上空将禁止无人机飞行。罗马天主教圣年将于12月8日开始，预计会吸引数以百万计游客前往罗马。
阿尔法诺称，面对社交媒体上关于“伊斯兰国”针对罗马和梵蒂冈的多次威胁，相关方面将会加强被认为是潜在目标场所周边的安保措施，特别是加强圣彼得广场及周边的安保措施。
“特别关注从空中利用无人机进行袭击的风险。”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。