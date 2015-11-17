意大利称“伊斯兰国”可能在圣年期间用无人机袭击罗马

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马11月16日 - 意大利内政部长安杰利诺·阿尔法诺（Angelino Alfano）周一称，“伊斯兰国”可能会在下月开始的罗马天主教圣年期间用无人机袭击罗马，在整个活动期间罗马上空将对无人机关闭。

周五巴黎恐怖袭击事件发生后，欧洲各国纷纷加强应急防范措施。

阿尔法诺在议会发表讲话时称，在整个圣年期间，罗马市中心上空将禁止无人机飞行。罗马天主教圣年将于12月8日开始，预计会吸引数以百万计游客前往罗马。

阿尔法诺称，面对社交媒体上关于“伊斯兰国”针对罗马和梵蒂冈的多次威胁，相关方面将会加强被认为是潜在目标场所周边的安保措施，特别是加强圣彼得广场及周边的安保措施。

“特别关注从空中利用无人机进行袭击的风险。”他说道。（完）