FBI和纽约警方注意到“伊斯兰国”威胁视频 称未接到具体威胁信息

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月18日 - 美国联邦调查局（FBI）和纽约警方注意到“伊斯兰国”发布的一个新视频，该视频暗示纽约可能成为类似巴黎恐袭行动的目标，但纽约警方周三称，没有接到近期的或者具体的威胁信息。

“尽管视频中的一些片段不是最新的，但这再次表明，纽约仍是恐怖袭击的首要目标之一，”纽约警察局副局长Stephen Davis在声明中表示。“尽管目前纽约没有接到近期的或者具体的威胁，但我们仍将保持高度戒备。”

FBI发言人称，FBI注意到有关该视频以及“纽约面临的恐怖主义威胁”的报道，并将全力调查。

据国际恐怖组织搜索情报集团（SITE）提供的描述，视频近六分钟，其中一个片段似乎显示一个自杀式炸弹袭击者在做准备工作并拉上皮夹克的拉链。位于马里兰州贝塞斯达的SITE是一个追踪“圣战组织”和白人至上主义者的组织。

SITE称，视频显示了纽约时代广场的短暂画面，之后出现一名拿着似乎是引爆器的自杀式爆炸袭击者。视频中大部分是有关巴黎和法国总统奥朗德的内容。

“‘伊斯兰国’这段视频中的纽约场景取自该组织今年4月发布的一个视频。所以尽管纽约现在是且一直是‘伊斯兰国’的目标，今天的视频并不能成为恐慌的理由，”SITE负责人Rita Katz通过电邮向路透表示。(完)