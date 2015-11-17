比利时称有关一比利时人是巴黎恐袭事件背后主谋的报导系传言

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔11月16日 - 比利时检方周一称，有关目前在叙利亚的比利时人AbdelhamidAbaaoud是周五巴黎恐怖袭击事件背后主谋的报导系未经证实的传言。
“这些报导系传言，根本就未经证实，我们不能对此置评。”布鲁塞尔检察官Eric Van Der Sypt对路透称。
周一早些时候，一位接近巴黎恐怖袭击事件调查的消息人士对路透称，Abaaoud是调查人员的最佳线索，此人可能是巴黎恐怖袭击事件的背后主谋。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。