比利时称有关一比利时人是巴黎恐袭事件背后主谋的报导系传言

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透布鲁塞尔11月16日 - 比利时检方周一称，有关目前在叙利亚的比利时人Abdelhamid Abaaoud是周五巴黎恐怖袭击事件背后主谋的报导，系未经证实的传言。
“这些报导系传言，根本就未经证实，我们不能对此置评。”布鲁塞尔检察官Eric Van Der Sypt对路透称。
周一早些时候，一位接近巴黎恐怖袭击事件调查的消息人士对路透称，Abaaoud是调查人员的最佳线索，此人可能是巴黎恐怖袭击事件的背后主谋。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”