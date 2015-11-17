比利时称有关一比利时人是巴黎恐袭事件背后主谋的报导系传言

路透布鲁塞尔11月16日 - 比利时检方周一称，有关目前在叙利亚的比利时人Abdelhamid Abaaoud是周五巴黎恐怖袭击事件背后主谋的报导，系未经证实的传言。

“这些报导系传言，根本就未经证实，我们不能对此置评。”布鲁塞尔检察官Eric Van Der Sypt对路透称。

周一早些时候，一位接近巴黎恐怖袭击事件调查的消息人士对路透称，Abaaoud是调查人员的最佳线索，此人可能是巴黎恐怖袭击事件的背后主谋。（完）